Укр Рус Eng

В Гааге ко Дню независимости Украины подняли украинские флаги 

видео
Четверг, 24 августа 2023, 19:47

В центре Гааги, где расположены все ключевые институты Нидерландов, ко Дню независимости Украины подняли украинские флаги.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На церемонии присутствовали министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра и посол Украины Александр Карасевич. Вопке Хукстра, который вместе с послом поднимал один из флагов, опубликовал кадры вместе со своим обращением.

"Уже второй год нам приходится праздновать День независимости Украины в условиях, когда Россия делает все, что может, чтобы уничтожить независимость и свободу Украины. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Потому что на кону – свобода и безопасность украинцев, а также – свобода и безопасность всей Европы, в том числе и наша", – отметил он.

Напомним, с самого утра европейские лидеры поздравляют Украину с Днем независимости, а здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами по случаю украинского праздника.

Президенты Литвы и Португалии, которые лично приехали в Киев, провозгласили свои речи на украинском.

Заявление с поздравлением опубликовал также президент США Джо Байден.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды