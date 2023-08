В Гааге ко Дню независимости Украины подняли украинские флаги 

В центре Гааги, где расположены все ключевые институты Нидерландов, ко Дню независимости Украины подняли украинские флаги.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На церемонии присутствовали министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра и посол Украины Александр Карасевич. Вопке Хукстра, который вместе с послом поднимал один из флагов, опубликовал кадры вместе со своим обращением.

Today, #Ukraine celebrates 32 years of independence. Before the war, the streets of Kyiv would be a festive sight. Now, the people are fighting for their freedom.



Ambassador @karasevych and I raised the Ukrainian flag in The Hague to show the world: they do not stand alone. 1/2 pic.twitter.com/WMQlt59VHf