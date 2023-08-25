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У Франції міністр застряг на 4 години разом з іншими пасажирами через поломку потяга

П'ятниця, 25 серпня 2023, 15:06

У Франції один з міністрів, повертаючись із відрядження, застряг у дорозі на 4 години разом з іншими пасажирами через поломку швидкісного потяга.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Випадок стався з інтерсіті-TGV сполученням Аннесі – Париж. Через несправність потяг простояв близько чотирьох годин. Першу годину людей попросили залишатися всередині, роздали воду та перекуси, а далі дозволили вийти надвір, де навіть у спеку було легше, ніж у розпечених вагонах. 

Після двох годин очікування поламаний потяг відбуксирували до сусідньої станції та підігнали туди інший потяг з кондиціонером. У підсумку пасажири прибули до Парижа із запізненням більш ніж на 4 години. 

Один із журналістів впізнав серед мандрівників уповноваженого міністра з питань промисловості Ролана Лескюра та розповів у соцмережах, що той намагався телефонувати до керівництва залізниці і дізнатися, що планують робити далі, але йому не вдалося отримати якусь конкретну інформацію. 

В уряді згодом підтвердили, що це був він – Лескюр разом з міністром економіки та фінансів Бруно Ле Мером їздив у відрядження в Савойю. 

Коли ЗМІ попросили його про коментар, Лескюр зазначив, що компанія-оператор залізниці намагалася якнайкраще інформувати пасажирів, хоча й "минув певний час, перш ніж усі дізналися, що буде далі". 

Компанія-оператор SNCF вибачилася перед пасажирами потяга та обіцяє подвійне відшкодування вартості квитка.

Нагадаємо, у Німеччині вирішили достроково "відправити на пенсію" урядові літаки, які зірвали візит глави МЗС.

За кілька місяців перед цим літак Анналени Бербок застряг у Катарі через проблеми з колесом.

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