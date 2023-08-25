Во Франции министр застрял на 4 часа вместе с другими пассажирами из-за поломки поезда

Во Франции один из министров, возвращаясь из командировки, застрял в пути на 4 часа вместе с другими пассажирами из-за поломки скоростного поезда.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Случай произошел с интерсити-TGV сообщением Аннеси – Париж. Из-за поломки поезд простоял около четырех часов. Первый час людей попросили оставаться внутри, раздали воду и перекусы, а дальше позволили выйти на улицу, где даже в жару было легче, чем в раскаленных вагонах.

После двух часов ожидания поломанный поезд отбуксировали к соседней станции и подогнали туда другой поезд с кондиционером. В итоге пассажиры прибыли в Париж с опозданием более чем на четыре часа.

Один из журналистов узнал среди путешественников уполномоченного министра по вопросам промышленности Ролана Лескюра и рассказал в соцсетях, что тот пытался звонить руководству железной дороги и узнать, что планируют делать дальше, но ему не удалось получить какую-то конкретную информацию.

В правительстве впоследствии подтвердили, что это был он – Лескюр вместе с министром экономики и финансов Брюно Ле Мером ездил в командировку в Савойю.

Когда СМИ попросили его о комментарии, Лескюр отметил, что компания-оператор железной дороги старалась как можно лучше информировать пассажиров, хотя и "прошло некоторое время, прежде чем все узнали, что будет дальше".

Компания-оператор SNCF извинилась перед пассажирами поезда и обещает двойное возмещение стоимости билета.

Напомним, в Германии решили досрочно "отправить на пенсию" правительственные самолеты, которые сорвали визит главы МИД.

За несколько месяцев перед этим самолет Анналены Бербок застрял в Катаре из-за проблем с колесом.