Після смерті Пригожина Лукашенко забув, що давав йому "гарантії безпеки"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко після ймовірної смерті ватажка терористичного угруповання "Вагнер" Євгенія Пригожина відхрестився від обіцянок гарантувати його безпеку після спроби заколоту в Росії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське провладне агентство БЕЛТА, такі слова Лукашенка пролунали на спілкуванні з журналістами у п’ятницю.

Білоруський диктатор, який ще два місяці тому заявляв, що надавав ватажку терористів Вагнера "гарантії безпеки", тепер стверджує, що "і не повинен (був. – Ред.) забезпечувати безпеку Пригожина".

Він також розповів, що під час переговорів із Пригожиним у червні, коли ще тривала спроба заколоту в Росії, запропонував тому "мотузку і шматок мила" – у відповідь на слова ватажка "вагнерівців", що він готовий загинути.

Намагаючись пояснити, чому все ж для Пригожина не було "гарантій безпеки", Лукашенко послався на те, що він подорожував то в Африку, то в Росію (хоча, за оголошеною в червні домовленістю, Пригожин не мав виїжджати за межі Білорусі).

"Як я міг йому забезпечувати цю безпеку? Тому це питання не до мене. Тим паче такої розмови ніколи не було – забезпечувати безпеку на чужій території", – сказав самопроголошений білоруський президент.

Окремо Лукашенко запевнив, що попри ймовірну смерть Пригожина "Вагнер" жив, "Вагнер" живий і "Вагнер" житиме в Білорусі".

У середу ввечері російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

У червні цього року група Вагнера здійснила невдалу спробу заколоту, після якої Пригожин нібито за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Александром Лукашенком мав перебувати в Білорусі. Але ватажка "вагнерівців" після цього не раз помічали в Росії та навіть в Африці.