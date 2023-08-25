После смерти Пригожина Лукашенко забыл, что давал ему "гарантии безопасности"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после вероятной смерти главаря террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина открестился от обещаний гарантировать его безопасность после попытки мятежа в России.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусское провластное агентство БЕЛТА, такие слова Лукашенко прозвучали на общении с журналистами в пятницу.
Белорусский диктатор, который еще два месяца назад заявлял, что предоставлял главарю террористов Вагнера "гарантии безопасности", теперь утверждает, что "и не должен (был. – Ред.) обеспечивать безопасность Пригожина".
Он также рассказал, что во время переговоров с Пригожиным в июне, когда еще продолжалась попытка мятежа в России, предложил тому "веревку и кусок мыла" – в ответ на слова главаря "вагнеровцев", что он готов погибнуть.
Пытаясь объяснить, почему все же для Пригожина не было "гарантий безопасности", Лукашенко сослался на то, что он путешествовал то в Африку, то в Россию (хотя, по объявленной в июне договоренности, Пригожин не должен был выезжать за пределы Беларуси).
"Как я мог ему обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопрос не ко мне. Тем более такого разговора никогда не было – обеспечивать безопасность на чужой территории", – сказал самопровозглашенный белорусский президент.
Отдельно Лукашенко заверил, что несмотря на вероятную смерть Пригожина "Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси".
В среду вечером российские СМИ и Росавиация сообщили, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина окажет глубоко дестабилизирующее влияние на группу.
Перед этим в июне группа Вагнера осуществила неудачную попытку мятежа, после которой Пригожин якобы по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко должен был находиться в Беларуси. Но главаря "вагнеровцев" после этого не раз замечали в России и даже в Африке.