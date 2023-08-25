Глава МВД Германии: Надеюсь, виновных в подрывах "Северного потока" найдут

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер надеется, что следствие по делу о диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" сможет выявить и привлечь к ответственности причастных.

Об этом Фезер рассказала в интервью изданию Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Я надеюсь, что генеральный прокурор найдет достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения преступникам (по делу "Северных потоков". – Ред.). Мы должны привлекать к ответственности за такие преступления", – сказала глава немецкого МВД.

Она одновременно отказалась спекулировать относительно того, имеет ли к диверсии отношение Украина, о чем неоднократно со ссылкой на "источники" писали СМИ.

"Расследование находится в руках федерального прокурора. Я могу высказывать оценки только после завершения расследования", – отметила Фезер.

Чиновница также сказала, что ей "не известно" о предупреждении от партнеров Германии о риске диверсии на "Северных потоках" летом 2022 года.

Как известно, подрыв трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошел в сентябре 2022 года на дне Балтийского моря. Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В марте в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

В то же время в конце апреля датские СМИ получили от военных источников данные, что вблизи "Северных потоков" за четыре дня до взрывов находилось российское судно СС-750.

А в мае было обнародовано совместное расследование журналистов из Северной Европы, согласно которому российские корабли по крайней мере трижды бывали в районах взрывов на ветках российского газопровода "Северный поток", а один из них – за пять дней до инцидента.