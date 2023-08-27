Президент Румунії вимагає розслідування після вибуху на заправці із жертвами і постраждалими

Президент Румунії Клаус Йоганніс відреагував на вибух на заправці в містечку Креведія, який забрав життя вже двох осіб.

Про це Йоганніс написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Румунський президент закликає до розслідування трагедії із жертвами і десятками постраждалих.

"Наразі нашим першочерговим завданням є надання постраждалим усієї необхідної підтримки та полегшення доступу до невідкладної медичної допомоги. Як тільки ситуація в зоні ризику стабілізується, необхідно швидко розпочати розслідування, щоб з'ясувати, чи були порушені закони і правила", – підкреслив він.

Йоганніс закликав відповідні органи вжити термінових заходів для допомоги постраждалим і зробити все, щоб подібні трагедії не повторилися.

Нагадаємо, вибух стався на заправці скрапленого газу в румунському містечку Креведія, що недалеко від столиці Бухареста.

Зазначають, що станція була закрита після перевірок, але працювала і мала шість резервуарів по 10 тисяч літрів, два з яких були заповнені.

Наразі відомо про двох загиблих внаслідок вибуху і 58 постраждалих.