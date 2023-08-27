Вибухи на заправці в Румунії: є загиблий, десятких постраждалих

Одна людина загинула і щонайменше 58 були отримали серйозні поранення внаслідок двох вибухів та пожежі на заправці скрапленого газу в румунському містечку Креведія, що недалеко від столиці Бухареста.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Радіо Свобода.

Зазначають, що станція була закрита після перевірок, але працювала і мала шість резервуарів по 10 тисяч літрів, два з яких були заповнені.

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За словами глави Департаменту з надзвичайних ситуацій Раеда Арафата, смерть людини сталася в лікарні після зупинки дихання. Її вдалося реанімувати, але в неї стався серцевий напад.

Повідомляється, що більшість постраждалих – співробітники МВС, 39 з них – пожежники. Пожежу локалізували, але ще вночі на декількох об'єктах спостерігалося полум'я.

У Міністерстві внутрішніх справ створено кризовий штаб, до складу якого входить прем'єр-міністр Марчел Чолаку.

Раніше у чеському регіоні Бероун біля траси D5 сталася велика пожежа через займання цеху з виробництва пластмас.

Перед цим у литовській столиці Вільнюс гасили пожежу на підприємстві переробки вторсировини.