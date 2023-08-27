Президент Румынии требует расследования после взрыва на заправке с жертвами и пострадавшими

Президент Румынии Клаус Йоханнис отреагировал на взрыв на заправке в городке Креведия, который унес жизни уже двух человек.

Об этом Йоханнис написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Румынский президент призывает к расследованию трагедии с жертвами и десятками пострадавших.

"Сейчас нашей первоочередной задачей является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и облегчение доступа к неотложной медицинской помощи. Как только ситуация в зоне риска стабилизируется, необходимо быстро начать расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены законы и правила", – подчеркнул он.

Йоханнис призвал соответствующие органы принять срочные меры для помощи пострадавшим и сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились.

Напомним, взрыв произошел на заправке сжиженного газа в румынском городке Креведия, что недалеко от столицы Бухареста.

Отмечают, что станция была закрыта после проверок, но работала и имела шесть резервуаров по 10 тысяч литров, два из которых были заполнены.

Сейчас известно о двух погибших в результате взрыва и 58 пострадавших.