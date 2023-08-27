Президент Румынии требует расследования после взрыва на заправке с жертвами и пострадавшими
Президент Румынии Клаус Йоханнис отреагировал на взрыв на заправке в городке Креведия, который унес жизни уже двух человек.
Об этом Йоханнис написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".
Румынский президент призывает к расследованию трагедии с жертвами и десятками пострадавших.
"Сейчас нашей первоочередной задачей является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и облегчение доступа к неотложной медицинской помощи. Как только ситуация в зоне риска стабилизируется, необходимо быстро начать расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены законы и правила", – подчеркнул он.
Йоханнис призвал соответствующие органы принять срочные меры для помощи пострадавшим и сделать все, чтобы подобные трагедии не повторились.
Напомним, взрыв произошел на заправке сжиженного газа в румынском городке Креведия, что недалеко от столицы Бухареста.
Отмечают, что станция была закрыта после проверок, но работала и имела шесть резервуаров по 10 тысяч литров, два из которых были заполнены.
Сейчас известно о двух погибших в результате взрыва и 58 пострадавших.