Збільшилась кількість жертв через вибухи на АЗС в Румунії

Ще одна людина померла внаслідок двох вибухів та пожежі на заправці скрапленого газу в румунському містечку Креведія, що недалеко від столиці Бухареста.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Радіо Свобода.

За словами глави Департаменту з надзвичайних ситуацій Раеда Арафата, від опіків померла жінка, в якої було обпалено 95% тіла.

Як зазначив Арафат, до Австрії та Німеччини вирушить літак з п'ятьма постраждалими внаслідок трагедії. Також готується ще один рейс, місце призначення якого поки не визначили.

"Четвертий літак готується до вильоту сьогодні, і ми встановимо місце призначення і хто ці пацієнти, отримавши вчасно медичні звіти ще 4-5 пацієнтів. Ми продовжуємо перевозити пацієнтів, які, на думку лікарів, потребують транспортування", – сказав Арафат.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула і щонайменше 58 отримали серйозні поранення внаслідок двох вибухів та пожежі на заправці скрапленого газу в румунському містечку Креведія, що недалеко від столиці Бухареста.

Зазначають, що станція була закрита після перевірок, але працювала і мала шість резервуарів по 10 тисяч літрів, два з яких були заповнені.

Повідомляється, що більшість постраждалих – співробітники МВС, 43 з них – пожежники.