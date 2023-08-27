На Сицилії закрили аеропорт через пожежу
Неділя, 27 серпня 2023, 17:34
На італійському острові Сицилія закрили аеропорт Трапані після того, як біля злітно-посадкової смуги спалахнула лісова пожежа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
Через іншу пожежу рятувальникам довелося евакуювати прибережне підприємство з вилову тунця в Скопелло.
Також тимчасово перекрита державна дорога 119 Гібелліна в обох напрямках.
Також Греція останній тиждень потерпає від масштабних лісових пожеж, дим від них видно на супутникових знімках.
Пожежу в районі міста Александруполіс біля кордону з Туреччиною називають найгіршою пожежею в історії всього ЄС. У цьому районі загинули 18 людей, ймовірно нелегальних мігрантів, які перейшли кордон з Туреччини.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.