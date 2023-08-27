На Сицилии закрыли аэропорт из-за пожара

На итальянском острове Сицилия закрыли аэропорт Трапани после того, как возле взлетно-посадочной полосы вспыхнул лесной пожар.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Из-за другого пожара спасателям пришлось эвакуировать прибрежное предприятие по вылову тунца в Скопелло.

Также временно перекрыта государственная дорога 119 Гибеллина в обоих направлениях.

Также Греция в последнюю неделю страдает от масштабных лесных пожаров, дым от них видно на спутниковых снимках.

Очаг в районе города Александруполис у границы с Турцией называют худшим пожаром в истории всего ЕС. В этом районе погибли 18 человек, вероятно нелегальных мигрантов, которые перешли границу из Турции.