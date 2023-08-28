У Німеччині через буревій із градом розміром із тенісний м'яч постраждали 12 людей

Щонайменше 12 людей постраждали внаслідок буревію з великим градом у Баварії, що на півдні Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує AP.

Як заявила поліція, 12 людей отримали поранення у місті Кіссінг, коли на них впав пивний намет, який вони намагалися встановити. Там же вітер зірвав дерев'яні рейки з даху будинку для літніх людей.

За повідомленнями місцевої влади, в суботу на муніципалітет Бад-Баєрзоєн налетів сильний буревій з градом діаметром до восьми сантиметрів.

AP

Влада Бад-Байерзойена оголосила у неділю надзвичайну ситуацію. Близько 80% будівель у місті були серйозно пошкоджені, але ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що після 30-градусної спеки у Литві прийшли грози зі шквальним вітром, а в окремих місцях випав град розміром з тенісний м’яч.

Перед цим одна людина загинула внаслідок сильної бурі з великим градом, яка накрила Латвію.