У Латвії внаслідок бурі загинула людина, ще декілька постраждали

Одна людина загинула внаслідок сильної бурі з великим градом, яка накрила Латвію.

Про це, як пише "Європейська правда", в ефірі програми Rīta повідомила міністр охорони здоров'я Ліна Менгельсоне, інформує Delfi.

За словами міністерки, через шторм постраждали дев'ятеро людей, у той час як один потерпілий помер від отриманих травм.

Фото: AFP/Scanpix/LETA

Ще більше людей травмувалися внаслідок падіння дерев, три людини постраждали від великого граду. Крім вітру і граду збитків завдала і гроза.

Синоптики стверджують, що 7 серпня в Латвії стався один із найсильніших і найруйнівніших штормів за останні роки, оскільки пориви вітру сягали 30-33 метрів на секунду.

Раніше повідомлялося, що в Естонії потужний вітер і дощ залишили без електрики понад 9700 споживачів, а також перервали судноплавне сполучення з островом Рухну.

Нагадаємо, внаслідок негоди на півдні Норвегії після приходу шторму "Ганс" скасовані низка потягів та рейсів, на багатьох дорогах сталися серйозні зсуви ґрунту та каменепади, а у низинах – підтоплення.

Шторм зачепив також сусідню Швецію, призвівши до перебоїв з транспортом та електропостачанням. Через спричинені негодою пошкодження зійшов з рейок пасажирський потяг.