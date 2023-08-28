В Германии из-за урагана с градом размером с теннисный мяч пострадали 12 человек
Понедельник, 28 августа 2023, 09:26
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате урагана с крупным градом в Баварии, что на юге Германии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует AP.
Как заявила полиция, 12 человек получили ранения в городе Киссинг, когда на них упала пивная палатка, которую они пытались установить. Там же ветер сорвал деревянные рейки с крыши дома престарелых.
По сообщениям местных властей, в субботу на муниципалитет Бад-Байерзойен налетел сильный ураган с градом диаметром до восьми сантиметров.
Власти Бад-Байерзойена объявили в воскресенье чрезвычайную ситуацию. Около 80% зданий в городе были серьезно повреждены, но никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что после 30-градусной жары в Литве пришли грозы со шквальным ветром, а в отдельных местах выпал град размером с теннисный мяч.
Перед этим один человек погиб в результате сильной бури с крупным градом, которая накрыла Латвию.