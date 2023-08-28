Повінь у Британії: через затоплений автомобіль загинули двоє людей

У британському Ліверпулі двоє людей загинули, опинившись у водній пастці ввечері в суботу у своєму автомобілі на затопленій дорозі.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.

Повідомляють, що перехожі намагалися допомогти чоловіку та жінці, які застрягли в чорному "Мерседесі" в глибокій воді. Пару вдалося витягти та доставити до лікарні, але там констатували їхню смерть.

Jason Roberts

Дорогу, де сталася трагедія, затопило водою, оскільки та йде під мостом. За даними метеорологічної служби, в цьому районі випало понад 32 мм опадів на годину.

Поліція веде розслідування обставин трагічного інциденту, тоді як дороги в цьому районі залишаються перекритими. Заступник мера Ліверпуля Річард Кемп заявив, що він неодноразово бив на сполох з приводу підтоплення цього місця протягом 20 років.

"Головна проблема в тому, що основній частині дренажної системи понад 150 років і вона не відповідає часу", – сказав він.

Водночас Ребекка Вілсон, яка їхала в таксі в цьому районі та в цей час, розповіла, що, на її думку, затоплення міг спричинити прорив труби, адже, стверджує жінка, вода "спадала вниз, як водоспад".

Раніше повідомлялося, що в Уельсі автомобіль з'їхав з дороги і врізався в кемпінг, внаслідок чого дев'ять людей отримали поранення.