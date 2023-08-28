Повінь у Британії: через затоплений автомобіль загинули двоє людей
У британському Ліверпулі двоє людей загинули, опинившись у водній пастці ввечері в суботу у своєму автомобілі на затопленій дорозі.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує BBC.
Повідомляють, що перехожі намагалися допомогти чоловіку та жінці, які застрягли в чорному "Мерседесі" в глибокій воді. Пару вдалося витягти та доставити до лікарні, але там констатували їхню смерть.
Дорогу, де сталася трагедія, затопило водою, оскільки та йде під мостом. За даними метеорологічної служби, в цьому районі випало понад 32 мм опадів на годину.
Поліція веде розслідування обставин трагічного інциденту, тоді як дороги в цьому районі залишаються перекритими. Заступник мера Ліверпуля Річард Кемп заявив, що він неодноразово бив на сполох з приводу підтоплення цього місця протягом 20 років.
"Головна проблема в тому, що основній частині дренажної системи понад 150 років і вона не відповідає часу", – сказав він.
Водночас Ребекка Вілсон, яка їхала в таксі в цьому районі та в цей час, розповіла, що, на її думку, затоплення міг спричинити прорив труби, адже, стверджує жінка, вода "спадала вниз, як водоспад".
Раніше повідомлялося, що в Уельсі автомобіль з'їхав з дороги і врізався в кемпінг, внаслідок чого дев'ять людей отримали поранення.