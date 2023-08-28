Наводнение в Британии: в затопленном автомобиле погибли два человека

В британском Ливерпуле два человека погибли, оказавшись в водной ловушке вечером в субботу в своем автомобиле на затопленной дороге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует BBC.

Сообщается, что прохожие пытались помочь мужчине и женщине, которые застряли в черном "Мерседесе" в глубокой воде. Пару удалось вытащить и доставить в больницу, но там констатировали их смерть.

Jason Roberts

Дорогу, где произошла трагедия, затопило водой, поскольку та идет под мостом. По данным метеорологической службы, в этом районе выпало более 32 мм осадков в час.

Полиция ведет расследование обстоятельств трагического инцидента, а дороги в этом районе остаются перекрытыми. Заместитель мэра Ливерпуля Ричард Кэмп заявил, что он неоднократно бил тревогу по поводу подтопления этого места в течение 20 лет.

"Главная проблема в том, что основной части дренажной системы более 150 лет и она не соответствует времени", – сказал он.

В то же время Ребекка Уилсон, которая ехала в такси в этом районе и в это время, рассказала, что, по ее мнению, затопление мог вызвать прорыв трубы, ведь, как утверждает женщина, вода "спадала вниз, как водопад".

Ранее сообщалось, что в Уэльсе автомобиль съехал с дороги и врезался в кемпинг, в результате чего девять человек получили ранения.