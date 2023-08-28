Мішель: Майбутні члени ЄС заради вступу мають вирішити "конфлікти минулого"

Глава Європейської Ради Шарль Мішель закликав усіх претендентів на вступ до ЄС вирішити двосторонні конфлікти до приєднання до Європейського Союзу.

Про це він сказав у понеділок на форумі в словенському курортному місті Блед у понеділок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Вирішення двосторонніх конфліктів минулого може бути більш болючим, ніж реформи. Але це необхідно. Ви йдете тим самим шляхом, що й члени-засновники нашого Союзу. Без примирення не буває співпраці. І я повинен сказати це чітко: в ЄС немає місця для минулих конфліктів", – попередив Мішель.

Він сказав, що люди, особливо молодь, хочуть надихатися світлішим, справедливішим і процвітаючим майбутнім.

"Але майбутні держави-члени перебувають на різних етапах свого шляху до ЄС, і ми повинні переконатися, що минулі конфлікти не будуть імпортовані в ЄС і використані для блокування вступу їхніх сусідів і майбутніх держав-членів", – заявив Мішель.

Він додав, що одним із способів вирішення цієї проблеми може бути додавання так званого "застереження про довіру" до договорів про вступ, щоб гарантувати, що країни, які щойно приєдналися, не зможуть блокувати вступ майбутніх держав-членів.

Мішель також заявив у промові, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.

На додаток він висловив переконання, що для прийняття нових членів Європейському Союзу необхідно реформуватися.