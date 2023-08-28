У Німеччині погодили план боротьби з дитячою бідністю

Правляча коаліція у Німеччині погодила основні положення майбутньої програми забезпечення базових потреб дітей, спрямованої на боротьбу з дитячою бідністю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

У 2025 році на ці цілі буде виділено 2,4 мільярда євро, наступними роками цю суму планують підвищувати.

Принципової угоди з цього питання досягли у понеділок, 28 серпня.

Партнери по коаліції протягом кількох місяців сперечалися щодо розміру майбутніх виплат на базові потреби дітей. Міністерка у справах сім'ї Ліза Паус спершу оцінювала щорічну потребу у таких виплатах на рівні 7-12 мільярдів євро.

На пресконференції за підсумками домовленості у Берліні вона заявила, що сім'ї, які перебувають під загрозою бідності, тепер отримуватимуть швидку допомогу від держави. Таких сімей у Німеччині, за даними уряду, близько 5,6 мільйона.

Згідно з представленою програмою, нова допомога включатиме гарантовану суму, яку виплачуватимуть усім дітям, незалежно від доходів батьків, а також надбавку, яку розраховуватимуть, виходячи з віку дітей та доходів сім'ї.

За планом Паус, до 2028 року витрати на базові потреби дітей зростуть до 6 мільярдів євро.

У коаліції розраховують, що найближчими роками кількість претендентів на такі виплати скоротиться.

Раніше повідомляли, що ступінь загрози бідності для дітей та молоді у Німеччині залежить, серед іншого, від рівня освіти їхніх батьків.