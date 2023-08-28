ОП о встрече Зеленского и Вучича: тема Косово не была ключевой

На встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Афинах на прошлой неделе президент Владимир Зеленский обсудил с ним вопросы Крыма и евроинтеграции, а тема Косово не была ключевой.

Об этом рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

Жовква сказал, что тема статуса Косово на встрече не была ключевой.

"Если вы спросите, звучала ли тема Косово на встрече с президентом как ключевая, – нет, не звучала. Ведь позиция Украины не менялась", – сказал он.

По словам заместителя главы Офиса президента, на встрече поднимались вопросы евроинтеграции и территориальной целостности Украины.

"У Сербии есть опыт европейской интеграции. И он интересен нам с точки зрения того, что страна уже имеет не только кандидатский статус, но и начала переговоры о вступлении в ЕС. Безусловно, Владимир Зеленский проинформировал о том, как идет процесс европейской интеграции Украины", – сказал он.

"Мы услышали четкое заверение президента Сербии о поддержке территориальной целостности, суверенитета Украины, включая Крым. Было очень важно это услышать от президента Сербии", – добавил Жовква.

"Если вы обратили внимание, на следующий день, когда проходила Крымская платформа, там выступала премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Это тоже результат визита", – отметил он.

Ранее Вучич заявлял, что встретится с Зеленским по просьбе украинского президента. Он говорил, что обсудит с ним вопрос Косово и все, что происходило в его отношении в последнее время.

Ана Брнабич дистанционно участвовала в Крымской платформе, но после этого в МИД Сербии заявили, что Белград не одобрял текст декларации платформы, потому что "он выходит за рамки, которые являются приемлемыми для нас".