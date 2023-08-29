У Румунії потрапив у ДТП автобус з десятками українців, є постраждалі

У Румунії зазнав аварії автобус із близько сорока пасажирами з України, з них більше десятка постраждали.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася ввечері у понеділок в районі міста Неводарі у повіті Констанца. Автобус зачепив обмежувач висоти.

На місце прибули шість "швидких" та інша спецтехніка.

Вісьмох людей госпіталізували із травмами голови або кінцівок, ще шестеро після обстеження на місці відмовилися від госпіталізації.

Повідомляють, що загалом в автобусі було близько 40 пасажирів з України.

На вихідних у Румунії сталася ДТП з туристичним автобусом із Молдови – він врізався у вантажівку на узбіччі.

Також двоє людей загинули і десятки постраждали внаслідок вибуху на АЗС.