У Румунії потрапив в аварію автобус із десятками туристів з Молдови

У Румунії сталася ДТП з туристичним автобусом з Молдови, постраждали 19 людей.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Аварія сталася невдовзі після опівночі 26 серпня на території жудця Бреїла, неподалік від кордону з Молдовою. Автобус із 70 туристами з Молдови, який прямував до Болгарії, врізався у вантажівку із зерном на узбіччі.

Фото: Bahor Gina

Згодом з’ясувалося, що вантажівка перед тим також потрапила в аварію, але через великий вантаж всередині її не можна було одразу евакуювати, тому вантажівку залишили на узбіччі й огородили попереджувальними знаками.

У Румунії спершу повідомили про 22 постраждалих.

Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови згодом уточнило, що постраждалих – 19 осіб. З них дев’ятьох госпіталізували, у тому числі 11-річну дівчинку, а решту пасажирів розмістили у будинку культури найближчого міста та забезпечили їжею та водою. Перевізник має надати інший автобус для того, щоб вони продовжили подорож.

Нагадаємо, на півночі Італії ввечері у п’ятницю врізався у фуру автобус з 30 українцями, багато з них постраждали.

Раніше цього тижня автобус із громадянами Молдови потрапив в аварію у Польщі.