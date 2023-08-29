В Румынии попал в ДТП автобус с десятками украинцев, есть пострадавшие
Вторник, 29 августа 2023, 07:22
В Румынии потерпел аварию автобус с сорока пассажирами из Украины, из них более десятка пострадали.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Авария произошла вечером в понедельник в районе города Неводари в районе Констанцы. Автобус задел ограничитель высоты.
На место прибыли шесть "скорых" и другая спецтехника.
Восемь человек госпитализировали с травмами головы и конечностей, еще шестеро после обследования на месте отказались от госпитализации.
Сообщается, что всего в автобусе было около 40 пассажиров из Украины.
На выходных в Румынии произошло ДТП с туристическим автобусом из Молдовы – он врезался в грузовик на обочине.
Также два человека погибли и десятки пострадали в результате взрыва на АЗС.
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