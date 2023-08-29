В Румынии попал в ДТП автобус с десятками украинцев, есть пострадавшие

В Румынии потерпел аварию автобус с сорока пассажирами из Украины, из них более десятка пострадали.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла вечером в понедельник в районе города Неводари в районе Констанцы. Автобус задел ограничитель высоты.

На место прибыли шесть "скорых" и другая спецтехника.

Восемь человек госпитализировали с травмами головы и конечностей, еще шестеро после обследования на месте отказались от госпитализации.

Сообщается, что всего в автобусе было около 40 пассажиров из Украины.

На выходных в Румынии произошло ДТП с туристическим автобусом из Молдовы – он врезался в грузовик на обочине.

Также два человека погибли и десятки пострадали в результате взрыва на АЗС.