Уряд Італії втрутиться у ситуацію з нашестям щурів на Колізей

Італійський уряд втрутиться у вирішення проблеми з щурами, які атакували знаменитий Колізей.

Про це, як пише "Європейська правда", Rai News заявив міністр культури Дженнаро Санджуліано, передає ANSA.

За словами урядовця, він "негайно" зателефонував меру Риму і дав зрозуміти, що ситуація є "нестерпною".

"Це ганебно, що найважливіша археологічна зона в світі знаходиться у такому стані: ця територія належить не Міністерству культури, а муніципалітету Риму, але питання не в тому, хто за це відповідає", – наголосив Санджуліано.

Він висловив обурення "брудною" ситуацією в Колізеї після того, як в останніми днями в соцмережах поширилися відео, де видно щурів серед туристів.

Санджуліано підкреслив, що "потрібно зробити більше" та оголосив про скликання переговорів, сказавши, що уряд "готовий взяти на себе відповідальність за цю територію".

Раніше повідомлялося, що у Римі зграї щурів атакували Колізей, після чого місцева влада заявила, що вживає заходів для боротьби з гризунами.

Нещодавно туристи опублікували в соцмережах фотографії гризунів, що блукають у районах, прилеглих до стародавнього амфітеатру. За оцінками міської адміністрації, в Римі налічується близько 7 мільйонів щурів.

Раніше повідомлялося, що в Римі втретє за останній час пошкодили Колізей.