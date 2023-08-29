Правительство Италии вмешается в ситуацию с нашествием крыс на Колизей

Итальянское правительство вмешается в решение проблемы с крысами, которые атаковали знаменитый Колизей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил телеканалу Rai News министр культуры Дженнаро Санджулиано, передает ANSA.

По словам чиновника, он немедленно позвонил мэру Рима и дал понять, что ситуация невыносима.

"Это позорно, что важнейшая археологическая зона в мире находится в таком состоянии: эта территория принадлежит не Министерству культуры, а муниципалитету Рима, но вопрос не в том, кто за это отвечает", – подчеркнул Санджулиано.

Он выразил возмущение "грязной" ситуацией в Колизее после того, как в последние дни в соцсетях распространились видео, где видно крыс среди туристов.

Санджулиано подчеркнул, что нужно сделать больше и объявил о созыве переговоров, сказав, что правительство "готово взять на себя ответственность за эту территорию".

Ранее сообщалось, что в Риме стаи крыс атаковали Колизей, после чего местные власти заявили, что принимают меры для борьбы с грызунами.

Недавно туристы опубликовали в соцсетях фотографии грызунов, блуждающих в районах, прилегающих к древнему амфитеатру. По оценкам городской администрации, в Риме насчитывается около 7 миллионов крыс.

Ранее сообщалось, что в Риме в третий раз за последнее время повредили Колизей.