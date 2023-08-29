У Польщі зафіксували черговий випадок втручання у роботу залізниці стоп-сигналом по радіозв’язку, який надіслали сторонні особи.

Про це стало відомо кореспондентам RMF FM, пише "Європейська правда".

За інформацією журналістів, цього разу випадки сталися у Лодзькому воєводстві, у центрі країни.

Перший раз стоп-сигнал від сторонніх осіб надійшов у 5:30 ранку в районі станції Гомуніце, спричинивши зупинку двох пасажирських потягів.

Після того ще один аварійний сигнал отримали у системі в межах Лодзі, але він не спричинив зупинки потягів.

Про інциденти повідомили Агентство внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, перший інцидент з хуліганством за допомогою стоп-сигналу стався в районі Щецина. Там зловмисники спершу надіслали стоп-сигнал, а далі зуміли ввімкнути через системи сповіщення у поїздах гімн Росії і фрагмент промови Путіна.

Далі надсилання стоп-сигналу сталося в районі Білостока та під Вроцлавом. Після того у Білостоку затримали двох осіб, у них вилучили аматорське радіообладнання. Згодом стало відомо, що один з них – співробітник поліції.

Стоп-сигнал, що призводить до автоматичного аварійного гальмування потягів лінії, розробили для швидкого сповіщення машиністів про небезпеку та екстреної зупинки потягів. Польська залізниця використовує його багато років для запобігання аваріям. Різні лінії послуговуються різними радіочастотами. Дізнатися їх і створити такий сигнал для фахівців не складно.

В Агентстві внутрішньої безпеки поки не побачили зв'язку між цими окремими інцидентами.