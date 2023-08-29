В Польше зафиксировали очередной случай вмешательства в работу железной дороги стоп-сигналом по радиосвязи, который отправили посторонние лица.

Об этом стало известно корреспондентам RMF FM, пишет "Европейская правда".

По информации журналистов, на этот раз случаи произошли в Лодзинском воеводстве, в центре страны.

Первый раз стоп-сигнал от посторонних лиц поступил в 5:30 утра в районе станции Гомунице, вызвав остановку двух пассажирских поездов.

После того еще один аварийный сигнал получили в системе в пределах Лодзи, но он не вызвал остановки поездов.

Об инцидентах сообщили Агентство внутренней безопасности.

Напомним, первый инцидент с хулиганством с помощью стоп-сигнала произошел в районе Щецина. Там злоумышленники сначала отправили стоп-сигнал, а дальше сумели включить через системы оповещения в поездах гимн России и фрагмент речи Путина.

Далее отправка стоп-сигнала произошла в районе Белостока и под Вроцлавом. После того в Белостоке задержали двух человек, у них изъяли любительское радиооборудование. Впоследствии стало известно, что один из них – сотрудник полиции.

Стоп-сигнал, приводящий к автоматическому аварийному торможению поездов линии, разработали для быстрого оповещения машинистов об опасности и экстренной остановки поездов. Польская железная дорога использует его много лет для предотвращения аварий. Различные линии пользуются разными радиочастотами. Узнать их и создать такой сигнал для специалистов не сложно.