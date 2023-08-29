В Італії розвантажать від мігрантів острів Лампедуза

Нелегальних мігрантів, які перебувають на острові Лампедуза у Середземному морі, перемістять в інші регіони Італії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

З 3 593 мігрантів, які наразі перебувають на Лампедузі, сьогодні переселять 1 828 осіб.

У неділю трансфери нелегалів з італійського острова були призупинені через штормовий вітер та неспокійне море.

Військовий корабель "Mimbelli" вже прибув до Лампедузи і візьме на борт 600 мігрантів, яких висадять в місті Августа.

Ще 500 мігрантів попрямують на теплоході Galaxy до Порто-Емпедокле на Сицилії.

Ближче до вечора понеділка 448 мігрантів на кораблі Lampedusa вирушить в Кала Пізана, а потім до Трапані.

Крім того, буде здійснено чотири військові рейси по 70 мігрантів кожний до Комізо, Пізи, Барі та Венеції.

На Лампедузі в останні дні зареєстрували рекордну кількість прибуттів нелегалів: за п’ятницю прибуло 2 300 осіб, у суботу – понад 3 000, у неділю – майже тисяча.

Через наплив мігрантів прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні скликала комітет нацбезпеки.