В Италии разгрузят от мигрантов остров Лампедуза

Нелегальных мигрантов, находящихся на острове Лампедуза в Средиземном море, переместят в другие регионы Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Из 3 593 мигрантов, которые сейчас находятся на Лампедузе, сегодня переселят 1 828 человек.

В воскресенье трансферы нелегалов с итальянского острова были приостановлены из-за штормового ветра и неспокойного моря.

Военный корабль Mimbelli уже прибыл в Лампедузу и возьмет на борт 600 мигрантов, которых высадят в городе Августа.

Еще 500 мигрантов направятся на теплоходе Galaxy в Порто-Эмпедокле на Сицилии.

Ближе к вечеру понедельника 448 мигрантов на корабле Lampedusa отправится в Кала Пизана, а затем в Трапани.

Кроме того, будет осуществлено четыре военных рейса по 70 мигрантов каждый в Комизо, Пизу, Бари и Венецию.

На Лампедузе в последние дни зарегистрировали рекордное количество прибытий нелегалов: за пятницу прибыло 2 300 человек, в субботу – более 3 000, в воскресенье – почти тысяча.

Из-за наплыва мигрантов премьер-министр Италии Джорджия Мелони созвала комитет по нацбезопасности.