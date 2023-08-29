У Литві відреагували на заочний арешт трьох литовських суддів в РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на постанову Московського суду про заочний арешт трьох литовських суддів, які оголосили вироки у справі щодо подій січня 1991 року у Вільнюсі.

Заяву глави литовського МЗС наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс назвав вирок російського суду черговим нагнітанням ситуації.

"Росія не раз використовувала цю справу у своїй пропаганді, спотворювала події справи, фальсифікувала історичні факти. Тому заочний вирок трьом суддям є черговим нагнітанням з боку кремлівського режиму", – підкреслив він.

Ландсбергіс наголосив, що розгляд і рішення у справі про події 13 січня в Литві було законним.

За його словами, у всіх міжнародних форматах Литва активно порушувала і продовжує порушувати питання переслідування суддів у справі 13 січня.

Напередодні Басманний суд Москви заочно арештував трьох литовських суддів, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го. Слідчий комітет РФ звинувачує суддів Вільнюського окружного суду у винесенні "завідомо неправосудного вироку".

Вирок у цій справі Вільнюський окружний суд виніс у березні 2019 року.

67 громадянам Росії, Білорусі та України оголосили звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Більшість з них притягнули до суду заочно, перед судом постали лише двоє громадян Російської Федерації – колишні радянські військовослужбовці Юрій Мель і Геннадій Іванов.

У ніч на 13 січня 1991 року радянські військові частин почали штурм Вільнюської телевежі та будівлі Комітету з радіо та телемовлення, намагаючись повалити законно обрану владу Литви, яка проголосила про відновлення незалежності Литви. Внаслідок дій російських силовиків загинули 14 людей, ще сотні постраждали.