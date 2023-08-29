У Литві відреагували на заочний арешт трьох литовських суддів в РФ
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на постанову Московського суду про заочний арешт трьох литовських суддів, які оголосили вироки у справі щодо подій січня 1991 року у Вільнюсі.
Заяву глави литовського МЗС наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".
Ландсбергіс назвав вирок російського суду черговим нагнітанням ситуації.
"Росія не раз використовувала цю справу у своїй пропаганді, спотворювала події справи, фальсифікувала історичні факти. Тому заочний вирок трьом суддям є черговим нагнітанням з боку кремлівського режиму", – підкреслив він.
Ландсбергіс наголосив, що розгляд і рішення у справі про події 13 січня в Литві було законним.
За його словами, у всіх міжнародних форматах Литва активно порушувала і продовжує порушувати питання переслідування суддів у справі 13 січня.
Напередодні Басманний суд Москви заочно арештував трьох литовських суддів, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го. Слідчий комітет РФ звинувачує суддів Вільнюського окружного суду у винесенні "завідомо неправосудного вироку".
Вирок у цій справі Вільнюський окружний суд виніс у березні 2019 року.
67 громадянам Росії, Білорусі та України оголосили звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Більшість з них притягнули до суду заочно, перед судом постали лише двоє громадян Російської Федерації – колишні радянські військовослужбовці Юрій Мель і Геннадій Іванов.
У ніч на 13 січня 1991 року радянські військові частин почали штурм Вільнюської телевежі та будівлі Комітету з радіо та телемовлення, намагаючись повалити законно обрану владу Литви, яка проголосила про відновлення незалежності Литви. Внаслідок дій російських силовиків загинули 14 людей, ще сотні постраждали.