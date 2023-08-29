В Литве отреагировали на заочный арест трех литовских судей в РФ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на постановление Московского суда о заочном аресте трех литовских судей, которые вынесли приговоры по делу о событиях января 1991 года в Вильнюсе.

Заявление главы литовского МИД приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис назвал приговор российского суда очередным нагнетанием обстановки.

"Россия не раз использовала это дело в своей пропаганде, искажала события, фальсифицировала исторические факты. Поэтому заочный приговор трем судьям является очередным нагнетанием со стороны кремлевского режима", – подчеркнул он.

Ландсбергис подчеркнул, что рассмотрение и решение по делу о событиях 13 января в Литве было законным.

По его словам, во всех международных форматах Литва активно поднимала и продолжает поднимать вопрос преследования судей по делу 13 января.

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал трех литовских судей, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го. Следственный комитет РФ обвиняет судей Вильнюсского окружного суда в вынесении "заведомо неправосудного приговора".

Приговор по этому делу Вильнюсский окружной суд вынес в марте 2019 года.

67 гражданам России, Беларуси и Украины объявили обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Большинство из них привлекли к суду заочно, перед судом предстали только двое граждан Российской Федерации – бывшие советские военнослужащие Юрий Мель и Геннадий Иванов.

В ночь на 13 января 1991 года советские военные части начали штурм Вильнюсской телебашни и здания Комитета по радио и телевещанию, пытаясь свергнуть законно избранную власть Литвы, которая провозгласила о восстановлении независимости Литвы. В результате действий российских силовиков погибли 14 человек, еще сотни пострадали.