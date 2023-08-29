Антитерористичний штаб Чехії перевіряє Raiffeisen через роботу в РФ

Антитерористичний штаб Чехії проводить розслідування щодо банку Raiffeisen у зв'язку з його діяльністю в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Чеське телебачення.

Відомство почало перевірку після того, як асоціація захисту прав громадян і підприємців Чехії подала кримінальну заяву проти банку, звинувачуючи установу, яка все ще працює в РФ, у підтримці фінансування війни проти України.

Речника поліції Ондржей Моравчик підтвердив розслідування, але відмовився надати додаткову інформацію. Raiffeisen є найбільшим європейським банком, який досі працює в Росії.

Банк повідомив про дев'ятивідсоткове зростання в Росії в першій половині 2023 року. На це звертає увагу ініціатор кримінальної заяви проти установи Лібор Малечек.

"Як це можливо, що раптом на рахунках ми виявляємо, що вони передають сотні мільйонів на тероризм, на підтримку військової машини?", – дивується Малечек.

У Чехії група клієнтів банку запустила петицію за те, щоб банк пішов з Росії. Як зазначив автор петиції та клієнт банку Ладіслав Пельцль, йому нестерпна думка про те, щоб платити тією ж карткою, яка є і в умовного постачальника військового спорядження для армії РФ.

Раніше повідомлялося, що Raiffeisen Bank International відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.

Нагадаємо, навесні 2023 року стало відомо, що банківська група Raiffeisen Bank International після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу.