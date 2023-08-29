Антитеррористический штаб Чехии проверяет Raiffeisen из-за работы в РФ

Антитеррористический штаб Чехии проводит расследование в отношении банка Raiffeisen в связи с его деятельностью в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Чешское телевидение.

Ведомство начало проверку после того, как ассоциация защиты прав граждан и предпринимателей Чехии подала уголовное заявление против банка, обвиняя учреждение, которое все еще работает в РФ, в поддержке финансирования войны против Украины.

Спикер полиции Ондржей Моравчик подтвердил расследование, но отказался предоставить дополнительную информацию. Raiffeisen – крупнейший европейский банк, до сих пор работающий в России.

Банк сообщил о девятипроцентном росте в России в первой половине 2023 года. На это обращает внимание инициатор уголовного заявления против учреждения Либор Малечек.

"Как это возможно, что вдруг мы обнаруживаем, что они передают сотни миллионов на терроризм, на поддержку военной машины?" – недоумевает Малечек.

В Чехии группа клиентов банка запустила петицию за то, чтобы банк ушел из России. Как отметил автор петиции и клиент банка Ладислав Пельцль, ему невыносима мысль о том, чтобы платить той же картой, которая есть и у условного поставщика военного снаряжения для армии РФ.

Ранее сообщалось, что банковская группа Raiffeisen Bank International откладывает планы выхода из России, в то время как Австрия усиливает свою защиту давних связей с Москвой.

Напомним, весной 2023 года стало известно, что Raiffeisen Bank International после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса.