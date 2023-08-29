В італійських Альпах на найвищій горі випало до 15 сантиметрів снігу

В Італії через циклон "Поппеа" на найвищій горі Доломітових Альп Мармолада випав сніг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Сніжило усю ніч, і зранку на висоті 3334 метри зафіксували 10-15 сантиметрів снігу, а температура опустилася нижче нуля.

ANSA

ANSA

Як зазначає агентство, влітку на цій висоті стовпчик термометра завжди показував вище нуля, навіть уночі.

Мармолада — популярне місце для катання на гірських лижах і трекінг-туризму. Вона вкрита мережею витягів і лижних трас.

Нагадаємо, 3 липня 2022 року на Мармоладі зійшла лавина, внаслідок чого загинули 11 осіб. Причиною обвалення льодовика стали рекордно високі температури.

На початку серпня у німецькому Ройтлінгені випало до 30 см граду, комунальникам довелось виводити на вулиці снігоприбиральну техніку.