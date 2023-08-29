В итальянских Альпах на самой высокой горе выпало до 15 сантиметров снега

В Италии из-за циклона "Поппеа" на самой высокой горе Доломитовых Альп Мармолада выпал снег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Снег шел всю ночь, и утром на высоте 3334 метра зафиксировали 10-15 сантиметров, а температура опустилась ниже нуля.

ANSA

ANSA

Как отмечает агентство, летом на этой высоте столбик термометра всегда показывал выше нуля, даже ночью.

Мармолада – популярное место для катания на горных лыжах и треккинг-туризма. Она покрыта сетью подъемников и лыжных трасс.

Напомним, 3 июля 2022 года на Мармоладе сошла лавина, в результате чего погибли 11 человек. Причиной обрушения ледника стали рекордно высокие температуры.

В начале августа в немецком Ройтлингене выпало до 30 см града, коммунальщикам пришлось выводить на улицы снегоуборочную технику.