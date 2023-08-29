У Польщі випав град розміром з м’яч для пінг-понгу

У Малопольському воєводстві пройшли грози з градом, подекуди розміром з м'ячик для пінг-понгу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Через шторми Інститут метеорології та водного господарства Польщі оголосив попередження другого ступеня для всіх районів Малопольського воєводства. Попередження діятиме до півночі вівторка.

У цей час прогнозують грози, які місцями супроводжуватимуться дуже сильними опадами від 30 до 40 мм, поривами вітру до 100 км/год. Місцями може бути град.

Тим часом у Тарнувському повіті вже пройшла гроза з градом. На фото, які жителі публікують у соцмережах, видно, що розмір градин нагадує м'ячики для пінг-понгу.

У місті Новий Сонч також пройшла гроза з градом.

У ніч на вівторок, 29 серпня, на заході Словаччини зафіксували шторм, очевидці повідомляли про торнадо.

Минулими вихідними негода із зливами і сильним вітром накрила італійську Ломбардію.