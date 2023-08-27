Італійську Ломбардію накрила негода із зливами і сильним вітром

В Італії потужна негода зі зливами, сильним вітром і грозами накрила північний регіон Ломбардія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

В районі між Монцою, Серегно і Ро, де вітер був надзвичайно потужним, ситуацію оголосили критичною.

ANSA

У місті Буччинаско вітер позривав дахи з будівель. Крім того, в центрі міста впала ваза, яка зачепила людину.

Залізнична лінія Мілан-Алессандрія через пошкодження була тимчасово закрита на ділянці між Мортарою та Пароною Ломелліною.

Шторми і сильні дощі очікуються також в інших частинах півночі країни, зокрема, в Лігурії, П'ємонті, Венето і Фріулі.

Нагадаємо, 23 серпня в Мілані зафіксували рекордну середньодобову температуру за останні 260 років. А 18 серпня потужний шторм вирував на півдні Німеччини.