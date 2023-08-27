Італійську Ломбардію накрила негода із зливами і сильним вітром
Неділя, 27 серпня 2023, 15:07
В Італії потужна негода зі зливами, сильним вітром і грозами накрила північний регіон Ломбардія.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
В районі між Монцою, Серегно і Ро, де вітер був надзвичайно потужним, ситуацію оголосили критичною.
У місті Буччинаско вітер позривав дахи з будівель. Крім того, в центрі міста впала ваза, яка зачепила людину.
Залізнична лінія Мілан-Алессандрія через пошкодження була тимчасово закрита на ділянці між Мортарою та Пароною Ломелліною.
Шторми і сильні дощі очікуються також в інших частинах півночі країни, зокрема, в Лігурії, П'ємонті, Венето і Фріулі.
Нагадаємо, 23 серпня в Мілані зафіксували рекордну середньодобову температуру за останні 260 років. А 18 серпня потужний шторм вирував на півдні Німеччини.