В Польше выпал град размером с мяч для пинг-понга
Вторник, 29 августа 2023, 18:03
В Малопольском воеводстве прошли грозы с градом, кое-где размером с мячик для пинг-понга.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
Из-за шторма Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил предупреждение второй ступени для всех районов Малопольского воеводства. Предупреждение будет действовать до полуночи вторника.
В настоящее время прогнозируют грозы, которые местами будут сопровождаться очень сильными осадками от 30 до 40 мм, порывами ветра до 100 км/ч. Местами может быть град.
Тем временем, в Тарнувском уезде уже прошла гроза с градом. На фото, которые жители публикуют в соцсетях, видно, что размер градин напоминает мячики для пинг-понга.
В городе Новый Сонч также прошла гроза с градом.
📸Tomasz Machowski, członek stow. @SkywarnPoland , Nowy Sącz#SkywarnPoland #pogoda #burza #deszcz #wiatr @IMGWmeteo @IMGW_CMM pic.twitter.com/wWfyxsnAV4— Skywarn Poland – Polscy Łowcy Burz (@SkywarnPoland) August 29, 2023
В ночь на вторник, 29 августа, на западе Словакии зафиксировали шторм, очевидцы сообщали о торнадо.
В минувшие выходные непогода с ливнями и сильным ветром накрыла итальянскую Ломбардию.