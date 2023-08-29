В Польше выпал град размером с мяч для пинг-понга

В Малопольском воеводстве прошли грозы с градом, кое-где размером с мячик для пинг-понга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Из-за шторма Институт метеорологии и водного хозяйства Польши объявил предупреждение второй ступени для всех районов Малопольского воеводства. Предупреждение будет действовать до полуночи вторника.

В настоящее время прогнозируют грозы, которые местами будут сопровождаться очень сильными осадками от 30 до 40 мм, порывами ветра до 100 км/ч. Местами может быть град.

Тем временем, в Тарнувском уезде уже прошла гроза с градом. На фото, которые жители публикуют в соцсетях, видно, что размер градин напоминает мячики для пинг-понга.

В городе Новый Сонч также прошла гроза с градом.

В ночь на вторник, 29 августа, на западе Словакии зафиксировали шторм, очевидцы сообщали о торнадо.

В минувшие выходные непогода с ливнями и сильным ветром накрыла итальянскую Ломбардию.