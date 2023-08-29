У Нідерландах вимагають 12 років в'язниці для пакистанця за заклик убити скандального депутата

Прокуратура Нідерландів зажадала у вівторок 12 років ув'язнення для колишнього пакистанського гравця в крикет, якого звинувачують у підбурюванні до вбивства антиісламського депутата та лідера ультраправих Герта Вілдерса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Підозрюваного, якого, за словами Вілдерса, звуть Халід Латіф, звинувачують у пропозиції винагороди приблизно в 21 тисячу євро тому, хто вб’є політика. Вважається, що зараз Латіф перебуває в Пакистані.

Прокуратура не назвала ім'я Латіфа, але зазначила в заяві, що на відео, опублікованому в інтернеті в 2018 році, видно, як відомий пакистанський гравець у крикет пропонує гроші за вбивство Вілдерса.

Прокуратура заявила, що вбивство політика не просто "заподіяло б нестерпний біль його близьким", а також було б нападом на верховенство права.

Вілдерс заявив у суді, що засудження обвинувачуваного надішле "потужний сигнал усім іншим, хто вдається до погроз".

У коментарях, звернених безпосередньо до Латіфа, він додав: "Поки я живий і дихаю, ти мене не зупиниш. Твій заклик убити мене і заплатити за це гроші є жалюгідним і не змусить мене замовкнути".

На арешт Латіфа видано міжнародний ордер. Нідерландські прокурори заявили, що намагалися зв’язатися з ним з 2018 року, спочатку як зі свідком, а потім – щоб він міг відповісти на звинувачення. Однак вони не отримали жодної відповіді від влади Пакистану.

У 2017 році 37-річний Латіф був відсторонений на п'ять років від усіх видів крикету за його участь у скандалі з договірними матчами в Суперлізі Пакистану.

Нідерландський депутат роками жив під цілодобовою охороною через неодноразові загрози його життю, оскільки він був жорстким критиком ісламу.

Загрози для його життя виникли після того, як Вілдерс заявив, що влаштує конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. Багато мусульман вважають будь-які зображення Мухаммеда богохульством. Зрештою, конкурс не відбувся, але план політика викликав обурення в мусульманському світі.

Герта Вілдерса звинувачували в підбурюванні, образі релігійних і етнічних груп, розпалюванні ненависті та дискримінації. У 2011 році його визнали невинним. У 2016 році він знову потрапив під суд і був визнаний винним у підбурюванні та заохоченні до дискримінації марокканських іммігрантів до Нідерландів, але не поніс покарання. Пізніше вирок скасували.