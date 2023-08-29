В Нидерландах требуют 12 лет тюрьмы для пакистанца за призыв убить скандального депутата

Прокуратура Нидерландов потребовала во вторник 12 лет заключения для бывшего пакистанского игрока в крикет, обвиняемого в подстрекательстве к убийству антиисламского депутата и лидера ультраправых Герта Вилдерса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Подозреваемого, которого, по словам Вилдерса, зовут Халид Латиф, обвиняют в предложении вознаграждения примерно в 21 тысячу евро тому, кто убьет политика. Считается, что сейчас Латиф находится в Пакистане.

Прокуратура не назвала имя Латифа, но отметила в заявлении, что на видео, опубликованном в интернете в 2018 году, видно, как известный пакистанский игрок в крикет предлагает деньги за убийство Вилдерса.

Прокуратура заявила, что убийство политика не просто "причинило бы невыносимую боль его близким", а также было бы нападением на верховенство права.

Вилдерс заявил в суде, что осуждение обвиняемого пошлет "мощный сигнал всем другим, кто прибегает к угрозам".

В комментариях, обращенных непосредственно к Латифу, Вилдерс добавил: "Пока я жив и дышу, ты меня не остановишь. Твой призыв убить меня и заплатить за это деньги жалкий и не заставит меня замолчать".

На арест Латифа выдан международный ордер. Нидерландские прокуроры заявили, что пытались связаться с ним с 2018 года, сначала как со свидетелем, а затем – чтобы он мог ответить на обвинения. Однако они не получили никакого ответа от власти Пакистана.

В 2017 году 37-летний Латиф был отстранен на пять лет от всех видов крикета за участие в скандале с договорными матчами в Суперлиге Пакистана.

Нидерландский депутат годами жил под круглосуточной охраной из-за неоднократных угроз его жизни, поскольку он был жестким критиком ислама.

Угрозы для его жизни возникли после того, как Вилдерс заявил, что устроит конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. Многие мусульмане считают любые изображения Мухаммеда богохульством. В конце концов, конкурс не состоялся, но план политика вызвал негодование в мусульманском мире.

Герта Вилдерса обвиняли в подстрекательстве, оскорблении религиозных и этнических групп, разжигании ненависти и дискриминации. В 2011 году он был признан невиновным. В 2016 году он снова попал под суд и был признан виновным в подстрекательстве и поощрении дискриминации марокканских иммигрантов в Нидерланды, но не понес наказание. Позже приговор был отменен.