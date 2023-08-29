Британія почала навчання для шістьох реконструктивних хірургів із України

Шестеро українських медиків розпочали навчання у Великій Британії з реконструктивної хірургії – лікування, призначеного для відновлення зовнішнього вигляду та функціонування тіла.

Про це у вівторок повідомило Міністерство оборони Британії, пише "Європейська правда".

Навчання українських медиків тривали в госпіталі Фрімана в англійському місті Ньюкасл-апон-Тайн та Королівському госпіталі Вікторії в Ньюкаслі. Там вони спостерігали за хірургічними операціями в операційній Національної служби охорони здоров'я Британії.

Подальші навчання відбуватимуться в британському Королівському центрі військової медицини, що в госпіталі імені королеви Єлизавети в Бірмінгемі. Там лікуються поранені військовослужбовці, евакуйовані з-за кордону.

З британського боку групу навчання українських медиків очолив підполковник Джеймс Баден, фахівець із реконструктивної хірургії після бойових поранень. До складу української групи входять і військові, й цивільні фахівці.

Зазначається, що навчання допоможе покращити операції з відновлення військових та цивільних, які зазнали поранень у результаті бойових дій в Україні.

Як повідомлялось, Міністерство охорони здоров’я Італії почало втілення проєкту, спрямованого на підтримку закладів для лікування військовослужбовців та цивільних, які отримали поранення внаслідок воєнних дій в Україні.