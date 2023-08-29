Британия начала обучение для шестерых реконструктивных хирургов из Украины

Шестеро украинских медиков начали обучение в Великобритании по реконструктивной хирургии – лечения, предназначенного для восстановления внешнего вида и функционирования тела.

Об этом во вторник сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Обучение украинских медиков продолжались в госпитале Фримана в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн и Королевском госпитале Виктории в Ньюкасле. Там они наблюдали за хирургическими операциями в операционной Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Дальнейшие учения будут проходить в британском Королевском центре военной медицины, что в госпитале имени королевы Елизаветы в Бирмингеме. Там лечатся раненые военнослужащие, эвакуированные из-за рубежа.

С британской стороны группу обучения украинских медиков возглавил подполковник Джеймс Баден, специалист по реконструктивной хирургии после боевых ранений. В состав украинской группы входят и военные, и гражданские специалисты.

Отмечается, что обучение поможет улучшить операции по восстановлению военных и гражданских, которые получили ранения в результате боевых действий в Украине.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Италии начало воплощение проекта, направленного на поддержку учреждений для лечения военнослужащих и гражданских, получивших ранения в результате военных действий в Украине.