ЄСПЛ розкритикував систему виборів Боснії, яка діє на основі Дейтонської мирної угоди

Європейський суд із прав людини в опублікованому у вівторок рішенні ухвалив, що політична система Боснії і Герцеговини, створена в межах Дейтонської мирної угоди 1995 року, яка поклала край війні, посилює внутрішні етнічні розбіжності та шкодить демократичним виборам.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства AP.

Своє рішення ЄСПЛ ухвалив за позовом Словена Ковачевича – політолога із Сараєва та радника чинного голови Президії БіГ Желька Комшича (інтерв’ю з ним "Європейська правда" нещодавно публікувала).

У поданому минулого року позові Ковачевич стверджував, що чинна політична система БіГ перешкоджає людям, які не належать до однієї із трьох панівних етнічних груп Боснії – боснійцідв, хорватів і сербів, – голосувати за кандидатів на свій вибір.

Наразі, відповідно до конституції БіГ та закону про вибори, троє членів президії БіГ – фактично найвищого органу влади в країні – обираються з-поміж сербського народу в Республіці Сербській (один представник) і боснійського і хорватського народів у Федерації Боснії і Герцеговини (теж по одному). Так само парламенти обох країн обираються на етнічній основі.

Страсбурзький суд, серед іншого, постановив, що розподіл влади в Боснії і Герцеговині перетворив країну на "етнократію", в якій етнічна приналежність, а не громадянство, є ключовим фактором для отримання влади і ресурсів.

Панівні етнічні групи Боснії "контролюють державні інститути для просування своїх інтересів", йдеться в рішенні ЄСПЛ, тоді як громадяни БіГ, що належать до меншин або відкидають етнічний націоналізм, "прирівнюються до громадян другого сорту".

Це останнє з рішень суду у Страсбурзі, які зобов'язують Боснію і Герцеговину зробити свою конституцію менш дискримінаційною. Невиконання цих рішень, серед іншого, перешкоджає вступу країни до Європейського Союзу.

Рішення ЄСПЛ означає, що для забезпечення виборчих прав Ковачевича БіГ має усунути повоєнне виборче розділення між двома ентитетами, засноване на етнічному принципі, та зробити Боснію і Герцеговину однією виборчою одиницею без розподілу за етнічною ознакою.

Рішення, як і самого Ковачевича, вже розкритикували представники обох ентитетів БіГ – Республіки Сербської та Федерації БіГ, пише "Балканський оглядач".

Як відомо, Дейтонська мирна угода 1995 року була спрямована на припинення війни в Боснії, що забрала життя 100 тисяч людей і змусила близько двох мільйонів покинути свої домівки. За її умовами країна була розділена на два ентитети – Республіку Сербську та Федерацію Боснії і Герцеговини.

Кожен ентитет має власний уряд, парламент і поліцію, але обидві пов’язані між собою спільними загальнодержавними інституціями – президією БіГ та двопалатним парламентом.

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