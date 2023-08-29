Сійярто нарікає, що прихильників "перемир’я" в Україні називають агентами РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок укотре висловився про повномасштабну російську агресію проти України, висловивши нерозуміння тим, чому критикують прихильників "перемир’я" і "мирних переговорів".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Telex, Сійярто сказав на форумі в словенському курортному місті Блед у вівторок.

За словами угорського міністра закордонних справ, "негативні наслідки" війни в Україні "є особливо серйозними", а в бойових діях гинуть також угорці – але, на його думку, очільники МЗС країн ЄС не займають позиції за мир.

"Якщо хтось виступає за негайне припинення вогню і мирні переговори, його негайно засуджують і таврують як російського шпигуна, кремлівського пропагандиста, друга Путіна", – нарікав Сійярто.

Окрім того, голова угорського МЗС заявив, що ЄС значно ослаб у сферах безпеки, економіки та енергетики через "помилкові рішення або рішення, які не були ухвалені".

"Європейський Союз потребує раціональних реформ, розширення повинне розглядатися як головний пріоритет, а західнобалканські країни повинні бути прийняті (до ЄС. – Ред.) якомога швидше", – підкреслив він.

Як відомо, відносини України та Угорщини в останні місяці були напружені через скандальні заяви угорського керівництва про Україну, а також гальмування Будапештом санкцій ЄС.

Своєю чергою угорська сторона вимагала від Києва вирішити суперечливі питання стосовно становища угорської меншини на Закарпатті. При цьому Угорщина послідовно підтримує територіальну цілісність України та засуджує російську агресію.

Минулого тижня, нагадаємо, голова угорського МЗС укотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу.