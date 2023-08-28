На кордоні Франції з Італією через великий каменепад перекрили дороги і залізницю

Через масштабний каменепад на альпійській дорозі біля кордону Франції та Італії на невизначений час перекрили трасу і залізничну лінію.

Про це повідомляє France Bleu, пише "Європейська правда".

Близько 17:15 на території комуни Френей у Мор’єні зі схилу гори зійшов великий каменепад. Об’єм породи оцінюють у приблизно 700 кубометрів. Каміння знесло захисний екран, встановлений на такі випадки. Кілька водіїв, які проїздили трасою на момент події, дивом залишились неушкодженими.

Після каменепаду дорогу A43 на ділянці Сен-Мішель-де-Мор’єн – Модана, а також дорогу місцевого значення 1006 перекрили на невизначений час.

Автодорожний тунель Фрежюс між Францією та Італією закрили для великих автомобілів вагою понад 3,5 тонн в обох напрямках, водіїв спрямовують об’їзними маршрутами через тунель Монблан або трасу A8.

Залізнична гілка між Францією та Італією через Мор’єн також перекрита на невизначений термін.

Серйозні каменепади та зсуви ґрунту сталися також під час останніх сильних злив на півдні Норвегії.

Раніше велетенський камінь, що впав в одному з норвезьких тунелів, вщент розтрощив авто, але водій залишився неушкодженим.