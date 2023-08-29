Соединение Италии с соседями нарушено из-за закрытия ключевых тоннелей

Италия столкнулась с серьезными перебоями в транспортном сообщении со своими северными соседями из-за закрытия Монбланского тоннеля на техническое обслуживание и закрытия в связи с погодой других железнодорожных и автомобильных переходов, проходящих под Альпами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Монбланский тоннель будет закрыт 4 сентября на 15 недель, что вызывает обеспокоенность по поводу влияния на экономику Италии в связи с ролью тоннеля для туризма и экспорта. В прошлом году тоннель использовали более 1,7 миллиона транспортных средств,

Закрытие приведет к "ситуации, которую я бы назвал трагической для нашей транспортной системы", сказал итальянскому информационному агентству Adnkronos Паоло Угге, руководитель лобби автоперевозчиков Conftrasporto.

Ремонтные работы на 1,2-километровом участке 11,6-километрового Монбланского тоннеля планируют возобновить в следующем году с прогнозируемой стоимостью около 50 миллионов евро.

Закрытие тоннеля происходит после временного закрытия в понедельник туннелей Бреннер и Фрежюс, соединяющих Италию с Австрией и Францией соответственно после того, как грозы вызвали оползни в соседних странах.

Автомобильный Сен-Готардский тоннель между Италией и Швейцарией был ненадолго закрыт в понедельник из-за сильных дождей, но во вторник его снова открыли.

Тоннель Фрежюс оставался закрытым для грузовиков и поездов, а Бреннер – для железнодорожного движения.

Французский железнодорожный оператор SNCF заявил в понедельник, что движение поездов между Сен-Жан-де-Мориен и Модан будет приостановлено до дальнейшего сообщения, но поезда между Францией и Италией все еще курсируют через Ниццу или Швейцарию.

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил в понедельник, что "возвращение в нормальный режим (в тоннеле Фрежюс) займет несколько дней".