В ЄС попереджають, що РФ хоче створити нові залежності за допомогою дешевого зерна

Європейський Союз попередив країни, що розвиваються, про те, що Росія пропонує дешеве зерно, "щоб створити нові залежності, посилюючи економічну вразливість і глобальну продовольчу небезпеку".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозепа Борреля, який є у розпорядженні Reuters.

Боррель закликав країни, що розвиваються, і G20 виступити "чітким і єдиним голосом", щоб змусити Москву повернутися до Чорноморської зернової ініціативи і припинити атаки на сільськогосподарську інфраструктуру України.

"У той час як світ стикається з перебоями у поставках і зростанням цін, Росія звертається до незахищених країн з двосторонніми пропозиціями поставок зерна за зниженими цінами, вдаючи, що вирішує проблему, яку сама ж і створила", – підкреслив він.

Боррель назвав дії РФ "цинічною політикою навмисного використання харчових продуктів як зброї".

Він додав, що таким чином Росія намагається створити нові залежності шляхом посилення економічної вразливості та глобальної продовольчої небезпеки.

Боррель наголосив, що ЄС "продовжуватиме підтримувати невтомні зусилля" ООН і Туреччини, спрямовані на відновлення "зернової угоди".

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

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