В ЕС предупреждают, что РФ хочет создать новые зависимости с помощью дешевого зерна

Европейский Союз предупредил развивающиеся страны о том, что Россия предлагает дешевое зерно, "чтобы создать новые зависимости, усиливая экономическую уязвимость и атакуя глобальную продовольственную безопасность".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, которое имеется в распоряжении Reuters.

Боррель призвал развивающиеся страны и G20 выступить "четким и единым голосом", чтобы заставить Москву вернуться к Черноморской зерновой инициативе и прекратить атаки на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины.

"В то время как мир сталкивается с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к незащищенным странам с двусторонними предложениями поставок зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала", – подчеркнул он.

Боррель назвал действия РФ "циничной политикой преднамеренного использования пищи как оружия".

Он добавил, что таким образом Россия пытается создать новые зависимости путем усиления экономической уязвимости и глобальной продовольственной опасности.

Боррель подчеркнул, что ЕС "будет продолжать поддерживать неутомимые усилия" ООН и Турции, направленные на восстановление "зерновой сделки".

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

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