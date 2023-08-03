Премьер Ирландии отверг возможность вступления страны в НАТО

Премьер-министр нейтральной Ирландии Лео Варадкар заявил, что его страна не намерена вступать в НАТО по примеру Финляндии и Швеции.

Заявление ирландского премьера приводит Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Варадкар утверждает, что Ирландия останется вне НАТО, несмотря на решение Финляндии и Швеции вступить в Альянс.

Премьер подчеркнул, что Ирландия "никогда не станет значительной военной державой и никогда не будет огромным активом для НАТО, если мы когда-нибудь к нему и присоединимся".

Он добавил, что Ирландия будет поставлять только нелетальное оборудование и гуманитарную помощь.

Ирландия сохраняет нейтралитет со Второй мировой войны. Нейтральность является официальной политикой на протяжении большей части истории Ирландии и остается широкой популярностью.

"ЕвроПравда" уже подробно рассказывала о том, как сформировался ирландский нейтралитет, в статье "Ирландское расширение НАТО".

В то же время в апреле правительство Ирландии заявило о намерении спросить мнение общественности о традиции военного нейтралитета страны на консультативном форуме.

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