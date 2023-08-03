РФ наклала обмеження на дипмісію ще однієї країни Європи, там не здивовані

Російський уряд ухвалив рішення додати Норвегію до переліку іноземних держав, які вчиняють "недружні дії, спрямовані проти російських дипломатичних і консульських представництв за кордоном".

Відповідну постанову уряд РФ ухвалив у середу, пише "Європейська правда".

Норвегію додали до переліку "недружніх" іноземних держав, визначеного в указі президента РФ Владіміра Путіна від квітня 2021 року.

"Указ передбачає обмеження аж до повної заборони для недружніх країн можливості наймати до посольств, консульств, представництв держорганів і держустанов працівників із-поміж осіб, які перебувають на території Росії", – пояснюють в уряді РФ.

Згідно з новим розпорядженням, Норвегія зможе наймати не більше 27 людей для роботи у своєму посольстві у Москві.

Раніше, у травні 2021 року, Росія запровадила аналогічні обмеження щодо дипмісій США та Чехії, а в липні 2022 року – щодо Греції, Данії, Словенії, Хорватії та Словаччини.

Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуйтфельдт заявила, що для Осло рішення Москви "не є несподіванкою"

"Але немає жодних підстав стверджувати, що Норвегія діє недружньо щодо Росії. Нинішня ситуація пов'язана з війною Росії проти України. Росія може вирішити припинити війну", – цитує посадовицю норвезький мовник NRK.

Вона додала, що Норвегія як сусідня з Росією держава зацікавлена у функціонуванні дипломатичних відносин і каналів для контактів, "не в останню чергу у складні часи".

Нагадаємо, що в березні 2022 року, за кілька днів після початку війни з Україною, уряд РФ склав список "недружніх країн", до якого включили низку держав Євросоюзу, США, Велику Британію, Японію та ще близько 20 інших країн.

До слова, у списку "недружніх" Росіє є і Угорщина.